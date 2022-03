Calleri revela que pressão foi o trunfo do 'gol relâmpago' do São Paulo sobre o Corinthians

Diferente das últimas vitórias em que triunfou com gols nos minutos finais - contra Santo André, Ponte Preta e Água Santa -, o São Paulo contou com um 'gol relâmpago' para vencer o Corinthians no Morumbi neste sábado. O resultado encaminha a classificação do time tricolor para a próxima fase, já que chega aos 17 pontos no Grupo B.

Eleito o melhor jogador em campo e responsável pelo único gol da partida, Jonathan Calleri diz que a equipe de Rogério Ceni sabia exatamente o que precisava fazer para superar o Corinthians de Vitor Pereira. O treinador português fez seu primeiro duelo no comando do time do Parque São Jorge e, para isso, escalou o que tinha de melhor.

Leia Também São Paulo vence o 'estrelado' Corinthians de Vitor Pereira em bom clássico no Morumbi

"Como eu falei no intervalo. Eu achava que era um jogo que tinha de marcar pressão", disse Calleri após o jogo e com o troféu de melhor em campo em suas mãos. "Sabíamos que eles são um bom time, que jogam muito por dentro, com Renato (Augusto), com Paulinho, com Giuliano... Os três são bons de bola", exaltou o atacante argentino.

"Sabíamos que a pressão seria algo fundamental para nós. Por sorte, pudemos fazer o gol rápido. Igual como no Brasileirão. Tratamos a partida como na temporada passada. Estou muito feliz por ter feito o gol e por mais uma vitória", declarou o camisa 9.

Calleri conta ainda que reviu seu último gol mais de 100 vezes. Foi a bela bicicleta que garantiu a vitória do São Paulo sobre o Água Santa, já nos acréscimos. O atacante argentino se consolida cada vez mais como peça fundamental para o time de Rogério Ceni que, nas últimas temporadas, teve dificuldades em achar um goleador. O camisa 9 tem cinco gols marcados no Paulistão. Dividem o topo da artilharia com seis gols: Ronaldo Silva, da Inter de Limeira, Lucca, da Ponte Preta, e Zeca, do Mirassol.