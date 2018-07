Calleri se diz pronto para primeiro clássico pelo São Paulo

Um dos principais reforços do São Paulo para a temporada 2016, Jonathan Calleri terá no domingo o seu primeiro clássico com a camisa tricolor contra o Corinthians, no Itaquerão. O argentino afirmou, neste sábado, que já está acostumado ao clima de tensão antes de partidas como esta.

"Domingo temos um clássico importante, e estou acostumado com grandes jogos assim. Pelo Boca Juniors, enfrentei o River Plate muitas vezes: na Libertadores, na Sul-Americana e no Campeonato Argentino. E jogos assim são lindos. Então é uma satisfação enorme defender as cores do São Paulo em um clássico assim, contra o Corinthians", comentou o atacante, autor de três gols desde a sua chegada ao São Paulo.

"Sei o quanto representa um jogo desse. Quando ando pela cidade, vejo muitas pessoas com as camisas dos dois clubes. E espero que seja um lindo clássico para quem assistir. Que a nossa equipe tenha felicidade na partida, como tem sido neste início de ano, e a gente conquiste um resultado positivo para mantermos este bom começo de temporada", acrescentou.

Adaptado ao futebol brasileiro, o jogador que foi artilheiro do Boca Juniors em 2015 com 15 gols já ganhou a confiança da torcida do São Paulo. Nas últimas duas partidas, os torcedores tricolores cantaram "toca no Calleri que é gol".

"Estou muito contente com este meu início de trajetória no clube. Outro dia escutei a música que a torcida fez, isso me alegrou bastante e me deu ainda mais motivação. Quero seguir trabalhando firme para retribuir toda esta confiança que os torcedores já têm em mim, porque estou feliz aqui", disse.

Agora resta a dúvida se Calleri será realmente titular do time tricolor diante do Corinthians, já que o técnico Edgardo Bauza disse que iria mudar algumas peças em relação ao time que atuou na última quarta-feira pela Libertadores. Os atacantes Alan Kardec e Kelvin ficaram de fora contra o César Vallejo e foram relacionados para a partida deste domingo.

Corinthians e São Paulo se enfrentam às 17 horas de domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A última partida entre os dois times ficou marcada pela surpreendente goleada de 6 a 1 do alvinegro, atuando com o time reserva, sobre os titulares são-paulinos na antepenúltima rodada do Brasileirão.

Confira os relacionados pelo São Paulo para enfrentar o Corinthians:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro;

Laterais: Bruno, Mena, Carlinhos e Mateus Caramelo;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lucão e Lyanco;

Volantes: Thiago Mendes, Hudson, Wesley e João Schmidt;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Centurión;

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Rogério, Kelvin, Kieza e Wilder.