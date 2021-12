Calleri se revolta com atuação do São Paulo em Porto Alegre: 'Foi uma vergonha'

O atacante Calleri desabafou após a derrota, por 3 a 0, do São Paulo diante do Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre. O atleta reprovou a postura da equipe, que em nenhum momento fez frente a um adversário que luta desesperadamente contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Foi uma vergonha para nós, para os torcedores que vieram. Vamos deixar tudo no próximo jogo", disse o jogador argentino, ainda no gramado da Arena, na capital gaúcha. "Não fizemos nada do que trabalhamos."

O São Paulo recebe o Juventude na próxima segunda-feira, às 19h, no Morumbi, em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. O time do técnico Rogério Ceni encerra sua participação dia9, em Caxias do Sul, frente ao Juventude.

A campanha pífia do São Paulo pode ser representada pelo fato de o time ter vencido apenas dez partidas e ter sido derrotado em 11 oportunidades, além de somar 15 empates.