Calleri troca folga no São Paulo por início de tratamento das dores musculares

Autor do gol da vitória contra o Corinthians, o argentino Calleri não quer saber de perder jogos no São Paulo. Nesta terça-feira, folga do elenco, o autor do único gol no Morumbi abriu mão do descanso para ir ao CT da Barra Funda iniciar o tratamento das dores musculares que o fizeram sair mais cedo do clássico.

O jogo com o Corinthians já caminhava para a reta final quando Luciano bateu um lateral rápido para Calleri que poderia resultar em ótima chance de gol. O argentino, porém, nem correu atrás da bola, mesmo estando livre, já acusando dores no posterior da coxa direita.

Caiu sentado com a mão na parte de trás da coxa e pediu substituição. Saiu ovacionado, mas causando preocupação a todos. O técnico Rogério Ceni falou em "possível lesão muscular". Nesta quarta-feira, o centroavante passou por exame de imagem para saber qual o grau da contusão e o tempo fora. Espera que não seja nada grave, contudo.

Ele espera ficar ausente o mínimo possível após readequação do preparo físico e o reencontro com os gols. Já são três nos últimos confrontos e a esperança de levar o São Paulo para a Libertadores começa a agitar os são-paulinos.

Com o triunfo no clássico, o São Paulo diminuiu para seis pontos a distância do próprio Corinthians, hoje o sexto colocado. Como há a possibilidade de até o nono classificado ir para a Libertadores em 2022, a meta é ficar sempre perto da concorrência.

Hoje o São Paulo figura no 12° lugar, mas com os mesmos 34 pontos de Atlético-GO e Athletico-PR. Um atrás do Cuiabá, somente. Somar um resultado bom diante do Red Bull Bragantino, no fim de semana, pode já levar a equipe ao almejado bloco de vagas à Libertadores.