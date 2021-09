Calleri visita CT, realiza exames e conversa com Crespo em seu 1º dia no retorno ao São Paulo

Retornando ao São Paulo após cinco anos, Jonathan Calleri desembarcou na capital paulista na manhã desta quinta-feira, em Guarulhos. Poucas horas depois, o argentino já se dirigiu ao CT do Tricolor, na Barra Funda, para realizar a primeira bateria de exames médicos.

O atacante aproveitou a ida às instalações do clube para conhecer os novos companheiros e conversar com o técnico Hernán Crespo. Em sua primeira atividade, ainda sem o grupo, o jogador deu algumas voltas ao redor de um dos campos do centro de treinamento.

Calleri ainda vai realizar exames mais detalhados nesta sexta-feira, em um hospital da capital paulista. Sem atuar por quase quatro meses, ainda não há data para a reestreia do atleta.

Sonho antigo da torcida são-paulina, o argentino acertou por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra ao fim do contrato. Ele pertence ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, e disputou a última temporada na Espanha, pelo Osasuna.

O outro reforço tricolor para a temporada, o uruguaio Gabriel Neves participou do segundo dia de treinos nesta quinta-feira. Após passar o primeiro dia na academia do clube, passando por avaliações físicas, o jogador teve os primeiros contato com a bola.

Com jogo da 19ª rodada do Brasileirão adiado, o São Paulo volta a campo somente no dia 12 de setembro, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã. A equipe quer aproveitar as duas semanas de trabalho para aprimorar o desempenho e deslanchar na competição nacional.