Calmo, Mano Menezes minimiza a presença de Robinho no clássico

O técnico Mano Menezes procurou minimizar a presença de Robinho domingo, no clássico com o Santos, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico, o seu time tem de se preocupar com todos os jogadores do adversário e não apenas com o atacante que tem ótimo retrospecto contra o Corinthians. Em oito jogos oficiais, Robinho venceu sete e empatou um, com quatro gols marcados.

"Não podemos analisar o clássico de maneira individual, senão vamos desmerecer a equipe do Santos. Futebol é onze contra onze, equipe contra equipe", justificou o treinador corintiano.

Mano também tentou não dar muito destaque para o fato de o lateral-direito Fagner estar suspenso. É pelo seu setor que Robinho costuma jogar. O substituto será Guilherme Andrade, que não fez uma boa partida contra o Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e ainda marcou um gol contra.

"Não basta neutralizar os pontos importantes do adversário para ganhar um clássico. O importante é fazer bem feito, seja com Guilherme, Ferrugem ou qualquer outro jogador. Além disso, o Robinho não é jogador de ficar apenas em um lado de campo", disse.

O treinador também garantiu que o gol contra diante do Bahia não abalou Guilherme Andrade. "Foi um acidente de trabalho, isso acontece na vida de todo mundo, é como perder um pênalti ou um goleiro falhar num gol. Não tem nenhuma dificuldade emocional, não precisei fazer nenhum trabalho emocional com ele.", disse.

Com dores musculares, o goleiro Cássio foi poupado do treino dessa sexta-feira, mas está confirmado para o clássico. O Corinthians deve enfrentar o Santos com Cássio; Guilherme Andrade, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Romero e Guerrero.