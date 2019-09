Calor no Rio de Janeiro preocupa o São Paulo para jogo às 11h

O São Paulo voltará a jogar às 11h. Neste sábado, a equipe tricolor visita o Botafogo, no Engenhão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O calor no Rio de Janeiro preocupa a comissão técnica, que preparou uma programação especial ao elenco.

A previsão do tempo, por enquanto, aponta para uma temperatura de 25ºC no momento da partida, com sol e nuvens. A delegação do São Paulo viaja já na quinta-feira para o Rio de Janeiro.

"É importante fazer uma boa partida contra o Botafogo, mas sei que cada jogo é uma história. Teremos dificuldades. É um time bem entrosado. Certamente estará muito quente no Rio de Janeiro. Por isso, temos que entrar muito concentrados para voltarmos a vencer", afirmou o atacante Pablo.

A partir desta quarta, todos os treinos do São Paulo serão realizados às 11h. Além disso, a alimentação dos jogadores também será reforçada pela manhã.

A imprensa só poderá acompanhar o aquecimento do elenco nos treinos desta quarta e quinta-feira, enquanto a atividade de sexta será completamente fechada. Uma provável escalação para a partida contra o Botafogo tem: Tiago Volpi, Juanfran (Daniel Alves), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves (Hernanes); Everton (Alexandre Pato), Antony e Pablo.

O São Paulo é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, dez a menos do que o líder Flamengo. O Botafogo está em décimo lugar, com 27 pontos.