Calor preocupa e pode provocar adiamento de jogos do Espanhol no fim de semana

Os organizadores do Campeonato Espanhol têm uma preocupação extra para o próximo fim de semana, quando será realizada a terceira rodada: a onda de forte calor no país. Por isso, o presidente da liga, Javier Tebas, admitiu que jogos poderão ser adiados caso as temperaturas estejam em um nível que coloquem em risco a saúde dos atletas.

"O futebol não pode ser jogar a 36, 37, 38ºC. Se isso ocorrer, se mudará a hora", afirmou o dirigente em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope, admitindo que o horário de alguns poderão ser postergados neste fim de semana por causa do calor, embora altas temperaturas também estejam sendo registradas no período noturno.

Tebas também explicou que os árbitros foram orientados a autorizar os jogadores a consumirem muita bebida e a realizar pausas necessárias para isso com a intenção de que eles se mantenham hidratados.

A situação de algumas partidas preocupa mais, como o duelo do Atlético de Madrid com o Celta, em Vigo, marcado para as 13 horas (no horário local) do próximo sábado. No mesmo dia, o Real Madrid receberá o Osasuna a partir das 16h locais. O jogo entre Barcelona e Alavés está agendado para as 20h30.

A expectativa é para que as temperaturas superem os 30ºC durante todo o fim de semana na Espanha. Nos últimos dias, os termômetros se aproximaram no país da marca dos 40ºC. De acordo com informações da Agência Estatal de Meteorologia da Espanha, o país passa por uma onda de calor inédita para o mês de setembro desde 1975, quando o órgão começou a recolher dados.