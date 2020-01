Camacho admite primeiro tempo fraco do Corinthians e destaca reação na etapa final

O volante Camacho admitiu que o Corinthians fez um primeiro tempo ruim na derrota para a Ponte Preta por 2 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas também destacou que a equipe teve atuação completamente diferente na etapa final e merecia ter feito o gol de empate.

"No primeiro tempo foi um jogo lento, e em questão de minutos levamos dois gols. No segundo tempo foi outro jogo, mas não convertemos as chances em gol. Agora é trabalhar para o clássico", declarou.

O Corinthians levou os dois gols após saídas de bola errada. Madson e Ricard erraram passes que deram origem aos gols da Ponte Preta. O time de Tiago Nunes também não conseguiu ter melhor sorte na partida graças à grande atuação do goleiro Ygor, que defendeu um pênalti de Luan e fez boas defesas no segundo tempo.

"Fiz uma grande partida, fui feliz em ajudar a equipe com grandes defesas. Tem que ressaltar a entrega da equipe, aproveitamos nossas oportunidades e soubemos sofrer no final. Aguentamos a pressão. Vitória que nos dá confiança para a sequência da competição", disse o goleiro da Ponte Preta.

O Corinthians agora se prepara para o clássico com o Santos, domingo, às 11h, na arena em Itaquera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A Ponte Preta visitará a Inter de Limeira na segunda-feira.