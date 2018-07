Camacho é primeira opção do Corinthians para vaga de Rodriguinho

A escalação de Camacho no lugar do suspenso Rodriguinho no Corinthians parece mesmo ser a primeira opção do técnico Fábio Carille para a decisão do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta, domingo, às 16h, na Arena Corinthians. O suplente foi titular durante todo o treinamento desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. Na véspera, o treinador chegou a testar a entrada de Clayton e Léo Jabá.

Carille também mostrou convicção de que poderá contar com Fagner na decisão do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o lateral-direito esteve novamente entre os titulares e seu substituto, Léo Príncipe, continuou entre os reservas. A decisão do efeito suspensivo pela punição aplicada pelo TJD-SP será anunciada na manhã desta sexta-feira.

"A gente tem confiança ainda. Acreditamos que vamos conseguir o efeito suspensivo. Fagner é jogador de seleção brasileira e tem muita qualidade. Temos Léo, um menino que está crescendo bastante, mas a gente torce para conseguir esse efeito suspensivo para o Fagner participar da final", disse Jô.

O Corinthians pode até perder por dois gols de diferença para conquistar o título paulista depois da vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, no último domingo. Ainda assim, todos os jogadores corintianos treinaram cobranças de pênaltis. Para Jô, esse é um indicativo de respeito ao rival.

"A gente tem de treinar, no regulamento diz que se tiver dois resultados iguais vai para os pênaltis. Serve também de treinamento para o resto do ano. O time está focado, bem concentrado, chamando atenção para não menosprezar a Ponte Preta."