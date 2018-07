Camacho torce pela chance de jogar com amigo de infância no Corinthians

A temporada de 2016 chegará ao fim sem dois jogadores do Corinthians realizarem um antigo sonho. O meia Camacho, titular do técnico Oswaldo de Oliveira, espera que na próxima temporada possa atuar na equipe junto com o atacante Bruno Paulo, vítima de seguida lesões e de quem é amigo de infância desde os nove anos de idade, quando jogavam futsal no Flamengo.

"Tenho conversado com ele, mas é difícil. Ele teve duas lesões sérias, fez duas cirurgias e voltar na fase final do campeonato é difícil. Ele tem agora que voltar bem no que vem", disse Camacho nesta quarta-feira. Bruno Paulo está vinculado ao clube desde maio e já foi submetido a duas cirurgias. A primeira foi para corrigir uma lesão de ligamentos no pé direito e a outra, para tratar uma hérnia lombar.

Os dois chegaram juntos ao clube após se destacarem na campanha do Osasco Audax, vice-campeão paulista. Camacho já tem 19 partidas pelo Corinthians, enquanto o amigo sequer conseguiu estrear. "Ele foi bem no Paulistão e depois deu azar. No ano que vem ele vai mostrar o que é capaz", afirmou Camacho sobre o amigo.

A dupla tem 26 anos e chegou a dividir moradia. Bruno Paulo, como morava longe do local de treinos do Flamengo, dormia na casa do amigo quando criança algumas vezes por semana. Chamado pelo atacante de Guilherme, seu primeiro nome, o meia do Corinthians treinou como titular nesta quarta-feira e deve começar em campo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela última rodada do Brasileiro.