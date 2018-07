Câmara Municipal discute mudar nome de avenida do Morumbi para Telê Santana

Já está em discussão na Câmara Municipal de São Paulo a possibilidade de alterar o nome de uma das avenidas que circundam o Estádio do Morumbi para homenagear o ex-técnico Telê Santana, que levou o São Paulo a dois títulos mundiais interclubes, em 1992 e 1993. Nesta quarta-feira, o texto do projeto de lei, do vereador Arselino Tatto, do PT, foi publicado no Diário Oficial do Município.

Pelo projeto, que precisa ser aprovado em plenário e, depois, sancionado pelo prefeito, será alterado o nome da avenida Jules Rimet apenas no trecho entre a Avenida Padre Lebret, que dá acesso ao Hospital Albert Einstein, e a Praça Roberto Gomes Pedrosa, que fica em frente ao portão principal do estádio.

Nesse primeiro quarteirão da avenida ficam as entradas para os dois anéis inferiores do Morumbi tanto no setor azul quanto no laranja. O trecho da avenida onde está o portão de entrada para as arquibancadas desses dois setores continuaria se chamando Jules Rimet.

No mês passado, o São Paulo e a Under Armour, sua fornecedora de material esportivo, lançaram uma campanha pedindo a mudança no nome da avenida nesse trecho, em movimento semelhante ao que fez o Palmeiras. O clube alviverde conseguiu que uma parte da Rua Turiassu, em frente ao seu estádio, passasse a se chamar "Rua Palestra Itália".