Câmara Municipal participará do centenário do Palmeiras

SÃO PAULO - A Câmara Municipal de São Paulo revelou nesta quinta-feira que fará parte das comemorações pelo centenário do Palmeiras, que será comemorado em 2014. O vereador Nelo Rodolfo, que já foi conselheiro palmeirense, se reuniu com o responsável pelas ações de marketing do clube, Marcelo Forlin Giannubilo, e definiu a participação do Poder Legislativo no ano do centenário.

A participação da Câmara Municipal acontecerá através de eventos e condecorações. Um dia antes do aniversário do clube, comemorado no dia 26 de setembro, a Medalha Anchieta será entregue a um torcedor ilustre. A medalha é a maior honraria concedida aos paulistanos de nascimento. O evento também marcará a abertura da Semana Palmeiras, que se estenderá até o dia 31 de agosto.

Durante este período serão entregues de diplomas de cidadão palmeirense a uma centena de personalidades que já declararam seu amor pelo clube e se notabilizaram pela contribuição ao Palmeiras. Além disso, o Título de Cidadão Paulistano será entregue a um torcedor ilustre.

A Câmara Municipal também manifestou seu apoio aos eventos que ocorrerão durante o ano de centenário, como a inauguração do busto do ex-goleiro Marcos e a campanha Sangue Verde, que será lançada nos primeiros meses de 2014 e incentivará os palmeirenses a doarem sangue.