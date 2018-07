Câmara promulga Lei e trecho da Rua Turiaçu vira Palestra Itália

A Câmara Municipal promulgou nesta quarta-feira a lei que altera o nome de um trecho da Rua Turiaçu para Rua Palestra Itália. Com a decisão, a parte entre os números 1643 e 2237, que é onde fica o Allianz Parque, passa a ser conhecido pelo nome do antigo estádio do Palmeiras. Esse trecho está localizado entre a Avenida Sumaré e Pompeia, onde hoje se aglomeram torcedores antes das partidas do time.

A Lei 16.167 teve a autoria dos vereadores Antonio Donato, Nelo Rodolfo, Roberto Tripoli, Calvo, Antonio Carlos Rodrigues, Senival Moura, Sandra Tadeu, Marquito, Reis, Vavá, Laércio Benko, Ricardo Nunes, Andrea Matarazzo e Pr. Edemilson Chaves. A prefeitura fará em breve a troca das placas da rua.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, disse que a alteração é mais um motivo de orgulho para a torcida do time. "O Palmeiras ainda está no meio das comemorações do centenário, já que completou 100 anos em agosto do ano passado, mas ainda não festejou os 101. Nós levamos o pleito à Câmara Municipal de São Paulo e todos os vereadores palmeirenses abraçaram a causa e, depois, os demais parlamentares também concordaram com a mudança. Foi um movimento totalmente apolítico e um dos maiores presentes que a cidade de São Paulo poderia dar à Sociedade Esportiva Palmeiras", declarou.

O dirigente ainda lembrou do fato de a história ficar marcada, já que o nome Palestra Itália deixou de existir com a nova arena. "Hoje, o Palmeiras tem a honra de ser um dos poucos clubes do mundo que moram no endereço que tem seu próprio nome. Então, o nome Palestra Itália nunca mais vai sair da nossa história, já que é o nosso novo endereço."