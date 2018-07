Câmara rejeita ampliar benefícios fiscais para Fifa

A proposta consistia na retroatividade a 2010 dos benefícios concedidos tanto para a Fifa quanto para os estádios, por meio do Recopa. Com isso, os construtores das arenas poderiam receber até R$ 20 milhões em créditos tributários e a Fifa e seus parceiros poderiam até receber recursos em espécie do governo brasileiro.

Durante a votação, Vicente Cândido afirmou que o governo mudou de posição ao defender a retirada da mudança feita por ele. O relator afirmou que continuará negociando o tema. A MP foi aprovado sem a mudança no Recopa, alteração que beneficiaria o Corinthians, time do qual o deputado petista é conselheiro.