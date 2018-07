Camarões aposta em amizade para surpreender na Copa das Confederações

Mesmo sem grandes estrelas em seu elenco, a seleção de Camarões espera surpreender na Copa dos Confederações da Rússia, torneio em que estreia neste domingo, contra o Chile, às 15 horas (de Brasília), em Moscou. E, para isto, aposta em um fator especial: a amizade entre os jogadores.

É o que garante, pelo menos, o atacante Benjamin Moukandjo. "Especialmente durante a campanha da Copa Africana de Nações, todos nós ficamos grandes amigos", explicou o atleta do Lorient e capitão da seleção neste sábado, ao site da Fifa. "Sabíamos que precisávamos criar esse espírito para competir com outras seleções porque não temos nenhuma grande estrela."

Curiosamente, durante a goleada sofrida para a Croácia por 4 a 0, pela Copa do Mundo de 2014, Moukandjo ficou marcado por brigar em campo com Benoit Assou-Ekotto. Algo que, segundo ele, serviu como importante lição.

"Aquela foi uma experiência completamente esquecível. Eu deixei o campo com uma tristeza no coração, como todos. Perder faz parte do jogo, mas estávamos lá para defender a imagem de Camarões", recordou. "Agora, como capitão, tentarei fazer com que essa atmosfera positiva continue pelo máximo de tempo possível."