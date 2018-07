Camarões bate Líbia e segue na briga por vaga na Copa

YAOUNDÉ - Um gol do defensor Aurélien Bayard Chedjou, reforço do Galatasaray para esta temporada, classificou a seleção de Camarões para o mata-mata decisivo das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014. Graças a este gol, os camaroneses venceram a Líbia, por 1 a 0, neste domingo, e asseguraram o primeiro lugar do Grupo I.

Foi fundamental também, porém, uma vitória jurídica de Camarões, que reverteu a derrota para Togo, na quinta rodada, nos tribunais. Depois de perder por 2 a 0 no campo, Camarões ficou com os pontos do jogo porque os rivais escalaram um jogador irregular. Assim, entraram em campo neste domingo precisando do empate.

Desta forma, já estão definidos os 10 times que vão disputar os mata-matas decisivos das Eliminatórias Africanas, valendo cinco vagas na Copa. Avançaram Etiópia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Burkina Fasso, Nigéria, Egito, Argélia, Camarões e Senegal.

De acordo com o regulamento das Eliminatórias, data e forma do sorteio da próxima fase deverão ser anunciados ao fim da última rodada, que termina na terça-feira. Se o ranking mundial for adotado como critério para definir os cabeças de chave, terão vantagem Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Argélia e Cabo Verde.

Terceira melhor seleção africana no ranking, Mali não virá ao Brasil, mesma situação da Tunísia (nona melhor), da Zâmbia (décima) e a África do Sul. Marrocos, Togo e Angola estão entre os times que jogaram Copas do Mundo recentemente, mas não virão ao Brasil. Etiópia, Cabo Verde e Burkina Fasso tentam a primeira classificação.