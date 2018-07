Camarões bate Macedônia em amistoso, mas pode perder atacante

SÃO PAULO - No primeiro dos seus quatro amistosos de preparação para a Copa do Mundo, a seleção de Camarões venceu a Macedônia por 2 a 0, mas deixou o campo de Kufstein, na Áustria, preocupada com um possível desfalque para o Mundial. Camarões será o terceiro adversário da seleção brasileira no Grupo A do Mundial.

O atacante Pierre Webo se machucou ao marcar o primeiro gol da partida, aos 7 minutos do segundo tempo. Em um belo lance de bicicleta, ele caiu de mal jeito e sentiu o ombro esquerdo após marcar. Com dores, o jogador nem conseguiu comemorar o bonito gol. Por causa do choque com o chão, Webo virou motivo de preocupação para o técnico Volker Finke.

O outro gol da partida foi marcado por Choupo-Moting, aos 39 minutos do segundo tempo. Samuel Eto'o foi poupado do amistoso e não está garantido no segundo amistoso, com o Paraguai, daqui a três dias, na mesma Kufstein. O time africano ainda vai enfrentar a Alemanha, no dia 1º de junho, em Moenchengladbach, e a Moldávia, no dia 7, na capital Yaoundé, na despedida da seleção antes de rumar para a Copa do Mundo no Brasil.

No Mundial 2014, Camarões estreia contra o México, na Arena das Dunas. Depois, o time enfrenta a Croácia em Manaus. A participação na primeira fase termina em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, contra o Brasil.