Camarões busca convencer jogadores a disputar Mundial no Brasil

YAOUNDE - A federação de futebol de Camarões vai enviar uma delegação para a Europa, numa tentativa de convencer os jogadores de origem camaronesa a aceitarem a convocação para a Copa do Mundo do ano que vem no Brasil.

A Fecafoot disse que eles estão focando quatro jogadores em particular, que foram chamados pela seleção da França em categorias menores.

O quarteto é composto por três jovens de 20 anos - Axel Ngando, do Auxerre; Samuel Umtiti, do Olympique Lyon; e Jean-Christophe Behebeck, do Valenciennes - além do jogador de 21 anos Paul-Georges Ntep de Madiba, também do francês Auxerre.

"Nós queremos convencê-los a jogar por Camarões, notadamente na Copa do Mundo, mas também no futuro", disse a federação em um comunicado na sexta-feira.

"A ideia é esclarecer a situação e então solicitar a permissão da Fifa para mudar sua nacionalidade."

Camarões disputará sua sétima Copa do Mundo e está no Grupo A, ao lado de Brasil, Croácia e México.