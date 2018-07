Camarões chama 15 jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2010

YAOUNDÉ - Terceiro rival do Brasil no Grupo A da Copa do Mundo, Camarões virá ao País com uma seleção muito parecida com aquela que foi mal no Mundial da África do Sul, perdendo todos os três jogos que disputou. Nada menos do que 15 jogadores daquela equipe estão entre os 28 convocados pelo técnico alemão Volker Finke.

Praticamente todo o time titular na Copa de 2010 está na lista divulgada nesta segunda-feira: Assou-Ekotto, N''Koulou, Matip, M'Bia, Makoun, Enoh, Eto'o, Webo e Choupo-Moting estavam no time titular na estreia de Camarões na África do Sul e constam na convocação para vir ao Brasil.

Entre as poucas mudanças na base do elenco, a saída do goleiro Souleymane Hamidou, que está com 40 anos e não é convocado desde a Copa passada, e o zagueiro Song, que se aposentou ao fim do Mundial. O volante Geremi ainda jogou mais alguns meses antes de parar.

Com pouca renovação, Camarões virá ao Brasil com uma equipe experiente. Dos 28 pré-convocados, só dois atuam no próprio país: um goleiro e um zagueiro. Todos os demais jogam em grandes centros na Europa, com destaque para França, Alemanha, Espanha e Turquia. Há ainda um atleta que atua na Bélgica e outro que joga na Grécia.

As estrelas do elenco são velhos conhecidos: o centroavante Samuel Eto'o, que vai para a quarta Copa do Mundo, e o volante Song, do Barcelona. Vale ficar do olho também no meia Stephane M''bia, titular do Sevilla.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS POR CAMARÕES:

Goleiros - Charles Itandje (Konyaspor-TUR), Guy Roland Ndy Assembé (Guingamp-FRA), Sammy Ndjock (Fethiyespor-TUR) e Feudjou Loic (Coton Sport);

Defensores: Allan Nyom (Granada-ESP), Nounkeu Dany (Besiktas-TUR), Cedric Djeugoue (Coton Sport), Aurelien Chedjou (Galatasaray-TUR), Nicolas N'koulou (Olympique de Marselha-FRA), Jean-Armel Kana-Biyick (Rennes-FRA), Henri Bedimo (Lyon-FRA), Benoit Assou-Ekotto (QPR-ING) e Gaetan Bong (Olympiakos-GRE);

Meio-campistas: Enoh Eyong (Antalyaspor-TUR), Jean Makoun (Rennes-FRA), Joel Matip (Schalke 04-ALE), Stephane M'bia (Sevilla-ESP), Landry Nguemo (Bordeaux-FRA), Alex Song (Barcelona-ESP), Cedric Loe (Osasuna-ESP) e Edgar Salli (Lens-FRA);

Atacantes: Samuel Eto'o (Chelsea-ING), Eric-Maxime Choupo-Moting (Mainz 05-ALE), Benjamin Moukandjo (Nancy-FRA), Vincent Aboubakar (Lorient-FRA), Pierre Achille Webó (Fenerbahce-TUR), Mohamadou Idrissou (Kaiserslautern-ALE) e Fabrice Olinga (Zulte Waregem-BEL).