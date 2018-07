Camarões, Croácia e Grécia vencem em amistosos Com um gol do estreante Matthew Mbuta Adongcho, que joga no futebol universitário norte-americano, a seleção de Camarões abriu a quarta-feira de amistosos com uma vitória por 1 a 0 sobre a Macedônia, em Skopje, capital daquele país europeu. O atacante da Inter de Milão Samuel Eto''o jogou e passou em branco.