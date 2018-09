Camarões decepciona em empate contra Comores na estreia de Seedorf como técnico

A estreia do holandês Clarence Seedorf como técnico da seleção de Camarões não foi como ele imaginava. Neste sábado, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019, que será realizada justamente em solo camaronês, o time decepcionou ao empatar fora de casa contra Comores por 1 a 1, pelo Grupo B, sendo que estava perdendo até os momentos finais.

Seedorf, de 42 anos e ex-jogador de clubes como Real Madrid, Milan, Ajax e Botafogo, substitui o belga Hugo Broos, que em junho passado deixou a equipe que é a atual campeã africana. Em Camarões, o holandês tem o ex-atacante Patrick Kluivert, companheiro de seleção nos anos 90 e 2000, como seu auxiliar.

Mas a estreia da dupla foi complicada contra a seleção de um país formado por três pequenas ilhas no sudeste da África. No estádio Said Mohamed Cheikh, de gramado artificial, na cidade de Mitsamiouli, El Fardou Ben Mohamed, que atua no Estrela Vermelha (Sérvia), abriu o placar para Comores aos 15 minutos do primeiro tempo. O empate com Stephane Bahoken só saiu aos 35 da etapa final.

Por ser sede da Copa Africana de Nações em 2019, Camarões disputa as Eliminatórias apenas para os jogadores ganharem ritmo de competição. A vaga da chave está sendo disputada por Comores, Marrocos e Malawi.

OUTROS JOGOS

Neste sábado, outros jogos foram realizados pelas Eliminatórias. Destaque para a vitória da Nigéria, que disputou a última Copa do Mundo na Rússia, contra Seychelles por 3 a 0, fora de casa, pelo Grupo E. Os nigerianos conquistaram os três primeiros pontos na chave e estão um atrás de África do Sul e Líbia, que empataram sem gols em Durban.

Vexame quem deu foi Gana, derrotada como visitante contra o Quênia por 1 a 0, pelo Grupo F. Na chave K, Namíbia e Zâmbia empataram por 1 a 1 e, na L, Uganda e Tanzânia não saíram do 0 a 0.