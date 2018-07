Camarões define os 23 jogadores que vão ao Mundial O técnico da seleção de Camarões, Paul Le Guen, anunciou neste sábado os nomes dos 23 jogadores que irão defender as cores do time camaronês durante a disputa da Copa do Mundo da África do Sul, que começa no dia 11 de junho e termina em 11 de julho. O craque da Inter de Milão, Samuel Eto''o, está entre os jogadores selecionados.