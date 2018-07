Camarões e Costa do Marfim ficam no empate na Copa Africana

As seleções do Grupo D da Copa Africana de Nações, que está sendo realizada na Guiné Equatorial, estrearam nesta terça-feira e por enquanto seguem como antes de começarem a competição: em igualdade. Na primeira partida do dia, a Costa do Marfim arrancou um empate diante da Guiné por 1 a 1. Pelo mesmo placar, Mali e Camarões empataram no segundo jogo da rodada.

Assim, as quatro seleções largam com um ponto e, por isso, a segunda rodada será decisiva para suas pretensões. No sábado, a Costa do Marfim enfrentará Mali. Depois, Camarões pega a Guiné. As duas partidas acontecerão novamente em Malabo.

Como de costume, a Costa do Marfim é uma das favoritas do torneio, mas a estreia não foi como esperado. A Guiné surpreendeu e conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, aos 36 minutos, quando a defesa marfinense dominou mal e Yattara aproveitou a sobra para encher o pé.

O que estava ruim, ficou pior aos 13 do segundo tempo. Um dos maiores destaques marfinenses, Gervinho foi expulso por agressão a Keita. Ainda assim, a seleção conseguiu a reação e buscou o empate em belo gol aos 27 minutos. Após triangulação bem feita, Doumbia invadiu a área e fuzilou para o gol.

Na segunda partida, quem saiu na frente foi Mali. Depois de um primeiro tempo morno, Yatabare marcou aos 26 da etapa final, após cruzamento da esquerda. O empate aconteceu 12 minutos depois. Bitolo recebeu lindo lançamento quase do meio de campo, dominou com estilo e tocou na saída do goleiro para garantir o empate.