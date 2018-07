Camarões e Costa do Marfim vencem na estreia pela Eliminatórias; Nigéria empata Camarões e Costa do Marfim, duas das principais seleções da África e que estiveram na última Copa do Mundo, no Brasil, conseguiram nesta sexta-feira ótimos resultados ao vencerem em suas estreias nas Eliminatórias para o Mundial de 2018, que será na Rússia. A Tunísia, que tenta voltar a uma Copa desde a participação em 2006, também ganhou. A decepção ficou por conta da Nigéria, que só empatou.