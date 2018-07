Camarões e Gana apurarão motivos de fracasso na Copa

A eliminação na primeira fase da Copa do Mundo do Brasil não foi bem aceita em Camarões e em Gana. Prova disso se deu neste domingo, quando os presidentes de ambos os países anunciaram que abriram uma investigação para determinar os motivos que resultaram neste fracasso.

Em comunicado oficial, o presidente de Camarões, Paul Biya, disse que seu primeiro ministro terá um mês para elaborar um relatório sobre a "campanha inglória" da seleção do país. Ainda segundo o documento, a investigação deve incluir passos para uma "profunda e intensa reestruturação no futebol camaronês".

Em Gana, a situação é semelhante. De acordo com a Gana Broadcasting Corporation, empresa de comunicação comandada pelo governo, o presidente John Mahama também decidiu que uma investigação se faz necessária. Recentemente, Mahama determinou a exoneração do ministro dos Esportes no país.

Tanto ganeses quanto camaroneses acabaram eliminados na fase de grupos da Copa e sofreram com problemas extracampo. As duas seleções viram seus jogadores ameaçarem entrar em greve pela falta de pagamento das premiações que teriam sido combinadas com suas federações.