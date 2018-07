Camarões e Nigéria empatam em amistosos para Copa

Em amistoso realizado nesta terça-feira em preparação para a Copa do Mundo da África do Sul, Camarões empatou em 0 a 0 com a Geórgia. O jogo foi realizado em Lenz, na Áustria. Durante a partida o atacante do Freiburg Mohamadou Idrissou perdeu duas chances claras para abrir o marcador para a equipe africana.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

O jogo marcou a estreia do goleiro Guy Assembe, do defensor Abouna Ndzna e dos meio-campistas Marcel Ndjeng e Patrick Mevongou na seleção camaronesa. O Camarões fará a sua estreia na Copa do Mundo contra o Japão, no dia 14 de junho, em partida válida pelo Grupo E. Esta chave ainda é composta por Holanda e Dinamarca.

NIGÉRIA. Outro jogo que também não saiu do zero foi a partida entre a Nigéria e Arábia Saudita, em Wattens, também na Áustria. Foi a primeira partida da seleção nigeriana sob o comando de Lars Lagerback. O técnico sueco substituiu Amodu Shaibu, semifinalista da Copa Africana de Nações.

Antes da Copa do Mundo, a Nigéria fará amistosos contra a Colômbia, no próximo domingo, em Luton, na Inglaterra, um dia antes do treinador anunciar os 23 jogadores que irão para a África do Sul. A seleção nigeriana está no Grupo B, juntamente Coreia do Sul, Grécia e Argentina, adversária da estreia no dia 12 de junho.

Nesta terça-feira, também tiveram partidas entre seleções que não estarão no Mundial. A Armênia venceu o Usbequistão por 3 a 1 e a Ucrânia goleou a Lituânia por 4 a 0.