Camarões empata e deixa Líbia em vantagem por Copa

SÃO PAULO - A seleção de Camarões colocou em sério risco a sua classificação para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Neste domingo, o time africano que mais vezes disputou o Mundial (seis) apenas empatou em 0 a 0 com a República Democrática do Congo, fora de casa, e por isso vai jogar a última rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas com a pressão da necessidade de uma vitória.

Quem comemorou o tropeço de Camarões foi a Líbia, time que nunca jogou uma Copa do Mundo e pode estrear em Mundiais depois de passar por uma Guerra Civil em 2011. O time líbio, que ganhou outra bandeira e outro uniforme (somou vermelho e preto ao verde), tem nove pontos, contra oito dos camaroneses no Grupo I.

Só o primeiro colocado de cada chave avança à fase final, onde 10 times definirão, em cinco confrontos mata-mata, os classificados da África à Copa. Líbia e Camarões lutam pelo primeiro lugar da chave no dia 6 de setembro, em Yaoundé, capital camaronesa.

A República Democrática do Congo, por sua vez, vive uma situação curiosa. A equipe empatou seus últimos três jogos nas Eliminatórias (todos por 0 a 0), repetindo a campanha que teve na Copa das Nações Africanas. Com sete pontos, precisa que Líbia e Camarões empatem na última rodada. Se isso acontecer, o time congolês avança em caso de vitória por dois ou mais gols de saldo sobre a eliminada seleção de Togo, fora de casa, na última rodada.