Camarões enfrentará Moldávia antes de viajar para o Brasil

SÃO PAULO - A seleção de Camarões enfrentará a Moldávia em 7 de junho em Yaundé, poucos dias antes de sua estreia na Copa do Mundo, informou nesta sexta-feira a federação de futebol do país. O confronto vai substituir o jogo que foi cancelado entre o time africano e a seleção da Guatemala, no mesmo dia.

A partida contra a Moldávia será a última da equipe dirigida pelo técnico alemão Volker Finke antes da viagem ao Brasil para a disputa do Mundial, em que Camarões irá enfrentar na primeira fase Brasil, México e Croácia. Os "Leões Indomáveis" vão estrear contra o México, em 13 de junho.

Camarões iniciou esta semana na Áustria seus treinamentos para a Copa do Mundo. O time enfrentará Macedônia, Paraguai e Alemanha, antes de voltar brevemente para casa para realizar a última etapa da preparação. A federação de futebol do país informou na terça-feira o cancelamento do jogo contra Guatemala em Yaundé no dia 7 de junho, sem apresentar os motivos.