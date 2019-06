Camarões ganha no fim, elimina Argentina e Brasil segue sem adversária definida

Um gol aos 50 minutos do segundo tempo mudou a história de alguns países no Mundial Feminino, que está sendo realizado na França. Um belo gol da meia Ajara Nchout, após driblar uma defensora na entrada da área, deu a vitória a Camarões por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia, no Stade de la Mosson, em Montpellier, que manteve o seu time com chances de classificação às oitavas de final, eliminou a Argentina e manteve o Brasil sem uma definição de quem será a rival na próxima fase.

Com o triunfo sobre a Nova Zelândia, Camarões terminou o Grupo E na terceira colocação com três pontos - a seleção da Oceania ficou na lanterna sem pontuar. Assim, as africanas conseguiram a classificação como uma das quatro melhores equipes que terminam a fase de grupos no terceiro lugar - as outras garantidas já são Brasil e China.

A quarta e última vaga ficará entre Nigéria, que terminou o Grupo A na terceira colocação, Chile e Tailândia. Estas duas se enfrentarão nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), em Rennes, mas precisam vencer por larga vantagem de gols - as chilenas por três, no mínimo, e as tailandesas por impossíveis 15. A Argentina, com dois no Grupo D, foi eliminada com a vitória de Camarões.

Caso o Chile consiga a sua classificação, o Brasil jogará nas oitavas de final contra a Alemanha, neste sábado, às 12h30, em Grenoble. Do contrário, a seleção de Marta e Cristiane duelará contra a França, no domingo, às 16 horas, em Le Havre.

No outro duelo do Grupo E, que valia a liderança, a Holanda derrotou o Canadá pela primeira vez na história e avançou às oitavas de final em primeiro lugar com nove pontos. O placar de 2 a 1 foi construído com os gols, todos no segundo tempo, de Anouk Dekker e Lineth Beerensteyn - a veterana Christine Sinclair havia empatado para as canadenses, que ficaram em segundo com seis.

Nas oitavas de final, a Holanda terá pela frente o Japão, na próxima terça-feira, às 16 horas, no estádio Roazhon Park, em Rennes. O Canadá jogará contra a segunda colocada do Grupo F, que será Suécia ou Estados Unidos, um dia antes, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.