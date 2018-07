Camarões, México e Croácia serão adversários do Brasil no Mundial

SÃO PAULO - Croácia, México e Camarões serão os adversários do Brasil no Grupo A da Copa do Mundo. O sorteio foi realizado na Costa do Sauipe, na Bahia, nesta sexta-feira. O time de Luiz Felipe Scolari estreia contra a Croácia, depois encara mexicanos e encerra a primeira fase contra a seleção camaronesa. O cruzamento da seleção no primeiro mata-mata que não é nada bom: pode pegar Espanha ou Holanda, os dois mais fortes do Grupo B.

A estreia do Brasil será contra a Croácia, dia 12 de junho, às 17h, no Itaquerão. O jogo contra o México será realizado no dia 17 de junho, às 16h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza. A terceira partida, contra o Camarões, está marcada para ser disputada dia 23 de junho, às 17h, no Mané Garrincha, em Brasília.

A seleção croata aposta na força dos atacantes Mandzukic e Olic. A dupla costuma infernizar a vida dos zagueiros adversários e promete fazer estragos na Copa. O meio de campo da seleção também merece atenção graças ao criativo Modric, um jogador rápido e com boa visão. O time, no entanto, não baseia o seu jogo apenas nos talentos individuais. Os croatas prezam muito pela atuação coletiva e as jogadas em conjunto.

Destaque da ascensão do futebol africano no cenário internacional, os Camarões têm feito campanhas irregulares e não passaram da fase de grupos em 2002 e 2010. Embora tenha caído em um grupo difícil nas Eliminatórias (Líbia, Congo e Togo), não teve dificuldades para se classificar. No mata-mata, passou fácil pela Tunísia, com um empate e uma vitória.

INCERTEZAS

Já o México fez uma decepcionante campanha nas Eliminatórias – antes favorito a se classificar com folgas, o time garantiu vaga apenas na repescagem – faz o México chegar à Copa cercado de incertezas. A equipe tem apresentado desempenho bastante irregular e só confirmou a vaga após a chegada do técnico Miguel Herrera. Irritado com o comportamento de jogadores que atuam na Europa, o treinador aposta em uma base formada por jogadores de clubes mexicanos.