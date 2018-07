Camarões perde por 2 x 1 para o Paraguai em amistoso

Camarões, que não colocou em campo o atacante Samuel Eto'o, integra o Grupo A na primeira fase do Mundial junto com Brasil, México e Croácia. Vai estrear no torneio em 13 de junho diante da seleção mexicana, em Natal.

O Paraguai, que esteve nas últimas quatro Copas do Mundo, não conseguiu se classificar para o Mundial no Brasil.

A equipe sul-americana ganhou com gols dos atacantes Oscar Romero e Roque Santa Cruz, enquanto Choupo-Moting diminuiu para os africanos.

O jogo foi disputado no estádio Kufstein, na Áustria, onde a equipe de Camarões se prepara para o Mundial.