Camarões reduz suspensão do atacante Samuel Eto'o A Federação Camaronesa de Futebol aceitou reduzir de 15 jogos para oito meses a suspensão do atacante Samuel Eto''o, que atualmente defende o Anzhi, da Rússia. O jogador foi punido por ter liderado uma greve de jogadores em novembro do ano passado. O principal nome do futebol camaronês, assim, deve perder quatro partidas oficiais da seleção: duas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014 e duas das Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2013. Camarões não conseguiu a classificação para jogar a edição deste ano do torneio continental.