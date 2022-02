Camarões supera Burkina Faso nos pênaltis e fica em 3º na Copa Africana de Nações

Longe da final da Copa Africana de Nações, os anfitriões da seleção de Camarões levaram um susto neste sábado e quase perderam o simbólico posto de terceiro lugar da competição. Jogando no Stade Ahmadou Ahidjo, na capital Yaoundé, o time da casa levou 3 a 0 da Burkina Faso no placar e precisou suar para buscar o empate e levar a melhor nas penalidades.

O atacante Vincent Aboubakar foi o grande nome do jogo. Ele marcou dois gols no tempo normal e converteu seu pênalti na disputa final, vencida pela seleção da casa por 5 a 3. Ibrahim Blati Toure desperdiçou a terceira cobrança da Burkina Faso, permitindo a vitória dos anfitriões.

Leia Também Salah decide, Egito derrota Marrocos na prorrogação e vai à semi da Copa Africana

A seleção de Camarões entrou em campo desanimada neste sábado, após ter frustrada sua tentativa de chegar à final. O time foi eliminado nos pênaltis pelo Egito, na semifinal - os egípcios vão enfrentar o Senegal neste domingo, na disputa do título. A falta de disposição fez a diferença no primeiro tempo e a Burkina aproveitou. Steve Yago abriu o placar aos 24, com assistência de Kabore.

As dificuldades do lado de Camarões eram tantas que até o goleiro Onana, geralmente consistente, deu sua contribuição ao rival. Aos 43, fez gol contra. A situação complicou de vez aos 4 minutos da etapa final, quando Ouattara anotou o terceiro de Burkina, após passe de Traore.

A reação de Camarões começou somente aos 26, com gol do atacante Stephane Bahoken. Em seguida, Aboubakar marcou duas vezes em apenas dois minutos, aos 40 e aos 42 minutos do segundo tempo. O empate levou o confronto aos pênaltis.

Certeiro também nas cobranças, o atacante foi seguido por Ngamaleu, Ekambi, Kunde e Bitolo, que converteram suas finalizações. Pelo lado de Burkina, marcaram Kabore, Ouattara e Yago.