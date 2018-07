Camarões suspende capitão Eto'o por 15 jogos

"Samuel Eto'o, em sua função de capitão, incitou sua equipe a se recusar a viajar para a Argélia", disse a federação de futebol de Camarões (Fecafoot) em seu site.

Os jogadores de Camarões entraram em greve em novembro, forçando o cancelamento do amistoso, dizendo que não receberam o dinheiro prometido por sua atuação num torneio de quatro países no Marrocos.

A federação disse que o atacante Eto'o, de 30 anos, eleito por quatro vezes o Jogador Africano do Ano, não pôde explicar por que os atletas se recusaram a jogar pela seleção, depois que a Argélia e o Ministério dos Esportes de Camarões ofereceram uma saída para a crise.

A federação disse que Eto'o foi desrespeitoso com o ministério e com a federação, enquanto o meia do Ajax Amsterdã Enoh, de 25 anos, "faltou com respeito ao vice-presidente da Fecafoot".

(Reportagem de George Fominyen e Bate Felix)