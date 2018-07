Camarões vence, mas não se classifica à Copa Africana

Camarões, que tem quatro títulos continentais, já havia ficado de fora da edição 2011 da Copa Africana. Na ocasião, foi eliminada das Eliminatórias terminando em segundo no seu grupo, atrás de Senegal.

Desta vez, Camarões precisava passar por Cabo Verde no playoff decisivo. No jogo de ida, em Praia, capital de Cabo Verde, o time da casa venceu por 2 a 0. Portanto, o time de Eto''o e do barcelonista Song precisava pelo menos repetir o placar, mas venceu apenas por 2 a 1. Almeida deixou os visitantes na frente logo aos 12 minutos. Achille Emana empatou e Mohamadou Idrissou virou, mas Camarões não conseguiu o resultado suficiente.

Agora o time camaronês se concentra apenas em conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2014. A equipe tem uma vitória e uma derrota no Grupo I, aparecendo no terceiro lugar, atrás de Líbia e Congo. Já Cabo Verde, que vai jogar, na África do Sul, em 2013, a sua primeira Copa Africana de Nações, está atrás da Tunísia no Grupo B das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Só o primeiro avança de fase.