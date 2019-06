Camarões x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Camarões e Nova Zelândia se enfrentam nesta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina. O jogo será realizado em Montpellier, na França.

Onde assistir Camarões x Nova Zelândia ao vivo?

Camarões x Nova Zelândia terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 3.

As duas seleções ainda não somaram pontos na competição. O Camarões é o terceiro colocado do Grupo E, enquanto a Nova Zelândia é a lanterna. Ambas têm -3 de saldo de gols, mas Camarões está à frente por ter marcado um gol a mais.

Como as quatro melhores terceiras colocadas se classificam às oitavas de final, ambas as seleções têm chance de avançar. Isso porque a Nigéria tem três pontos no Grupo A, com um saldo de -2 gols. No Grupo F, Chile e Tailândia também não somaram pontos e se enfrentam nesta última rodada, a partir das 16h desta quinta-feira. As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina têm início neste sábado. A competição termina no dia 7 de julho.