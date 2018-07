Camaronês Joel tem lesão confirmada e desfalca o Cruzeiro contra o São Paulo

Assim, Joel está fora do duelo contra o São Paulo, no próximo domingo, no Morumbi, e ficará em Belo Horizonte para realizar tratamento médico - ainda não há previsão para o retorno aos gramados. Leandro Damião, que ficou na reserva nas duas últimas partidas e tem tido atuações discretas, deverá ganhar nova chance.

Quem vive bom momento é o meio-campista Marcos Vinicius. Contratado no início da temporada, o jogador tem ganhado a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo e no último domingo marcou seu primeiro gol com a camisa celeste. Aos 13 minutos da primeira etapa, ele arrancou da intermediária, deixou os jogadores do Avaí para trás, invadiu a área e bateu cruzado.

"Fico feliz pelo gol. Demorou um pouquinho para acontecer, mas Deus já estava preparando tudo para que na hora certa ele saísse, principalmente sendo diante da nossa torcida. Fico contente por esse meu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro e agora irei trabalhar bastante para poder fazer mais", disse.

O Cruzeiro é o 12.º colocado no Brasileirão, com 17 pontos. Com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, a equipe está a quatro da zona de rebaixamento. No domingo, enfrentará o São Paulo, que ocupa a sétima colocação com 24 pontos, seis a menos do que o líder Atlético Mineiro.