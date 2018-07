Camaronês morre em campo durante partida do Dínamo Bucareste, na Romênia

O futebol romeno foi abalado, nesta sexta-feira, pela morte de um jogador em campo durante partida de um dos mais tradicionais clubes do país, o Dínamo Bucareste. O camaronês Patrick Ekeng havia entrado em campo pouco antes quando sofreu um colapso e caiu desacordado no campo. Os médicos ainda tentaram ressuscitá-lo no hospital, sem sucesso.

O cronômetro marcava 24 minutos do segundo tempo do empate em 3 a 3 entre Dínamo e Viitorul quando Ekeng, com a camisa 14, parou no meio do campo, colocou as mãos sobre os joelhos e caiu de costas no chão, ainda respirando. O árbitro paralisou a partida e, dois minutos depois, o camaronês já estava dentro da ambulância, que foi buscá-lo no gramado.

Companheiros de time e rivais rapidamente se desesperaram, notando a gravidade da situação. De acordo com a imprensa romena, o jogador, que havia entrado em campo sete minutos antes, teve um ataque cardíaco. O jogo seguiu até o fim e o Dínamo ainda sofreu o empate.

Ele foi levado para o Hospital Floreasca, onde foi constatada sua morte. Ekeng tinha 26 anos e havia chegado este ano para defender o Dínamo. Antes, passou por Le Mans e Rodez, na França, Lausanne (Suíça) e, na temporada passada, jogou o Campeonato Espanhol pelo Cordoba.

Na semana passada, havia caído nas graças da torcida ao marcar um golaço no empate em 2 a 2 no clássico contra o Steaua Bucareste, que classificou o Dínamo para a final da Copa da Romênia. No lance, dividiu uma bola na intermediária e mandou direto no ângulo.