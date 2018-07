Camaronês Song pega 3 jogos de gancho por cotovelada

Song deu uma cotovelada no rosto do croata Mario Mandzukic aos 39 minutos do primeiro tempo do jogo, quando Camarões já perdia por 1 a 0. Já se sabia que ele não defenderia sua equipe na terceira partida do Grupo A do Mundial, nesta segunda-feira contra o Brasil, em Brasília, em virtude da suspensão automática por causa do cartão vermelho.

Como Camarões já está eliminado do torneio, o meio-campista terá de cumprir os outros dois jogos de gancho em setembro, contra Costa do Marfim e Congo, em confrontos válidos pelas Eliminatórias da Copa das Nações Africanas de 2015.

A campanha camaronesa no Mundial de 2014 manteve a escrita de o país não passar de fase na competição desde 1990, quando alcançou as quartas de final. Depois, Camarões foi eliminado no estágio de grupos em 1994, 1998, 2002, 2010 e agora na edição no Brasil - a seleção africana não se classificou para a Copa de 2006.

Em 2014, os camaroneses estrearam perdendo por 1 a 0 para o México, em partida em que os mexicanos tiveram dois gols legais anulados. Apagado, Eto''o - o craque da equipe - não fez mais do que chutar uma bola na trave no primeiro jogo e não disputou o seguinte por causa de uma lesão no joelho direito. A goleada sofrida para a Croácia enterrou a chance de o time do técnico alemão Volker Finke passar de fase.