Camarote de Ronaldinho é embargado em Salvador

SALVADOR - Ronaldinho Gaúcho e seus convidados correm o risco de ter que assistir o Carnaval de Salvador em casa. O camarote do craque, em Ondina (um dos bairros que recebem a festa na cidade), foi interditado pela prefeitura da cidade devido a falta de pagamentos de algumas taxas, segundo informa o site Ego, da Globo.com.

A Secom, superintêndencia de controle e ordenamento do uso do solo do município, informou ao portal que falta a comprovação de alguns pagamentos que teriam que ser realizados para a autorização. São esperados no camarote grandes nomes do esporte, como o técnico da seleção brasileira e o coordenador técnico, Luís Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira, o goleiro Júlio César e o lateral Daniel Alves.

Para tranquilizar o craque e seus convidados, a assessoria de imprensa do jogador informou que o problema já está sendo corrigido e que a festa está garantida.