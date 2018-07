Cambiasso assina para reforçar o Leicester no Inglês

Cambiasso chegou ao Leicester de graça, depois de não ter seu contrato com a Inter renovado ao fim da última temporada. Ele será a principal atração do clube inglês, que celebrou a contratação. "Leicester City está muito feliz em anunciar a contratação de Esteban Cambiasso por acordo de um ano", dizia nota no site oficial do time.

O volante começou sua trajetória no Independiente, mas ganhou destaque mesmo com a camisa do River Plate. Tanto, que foi contratado pelo Real Madrid em 2002, mas após duas temporadas se transferiu para a Inter de Milão. No clube italiano, se transformou em um grande ídolo, com dez temporada disputadas. Lá, ganhou, entre outros títulos, cinco Campeonatos Italianos, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.