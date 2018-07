Cambistas oferecem ingressos para Corinthians x Boca por até R$ 39 mil

SÃO PAULO - Não há mais ingressos para a partida mais importante do Corinthians em sua história, a final da Libertadores contra o Boca Juniors, quarta-feira, no Pacaembu. O estádio vai tremer como La Bombonera, no primeiro encontro da decisão. A procura por entradas é grande, e os cambistas devem fazer a festa no dia do jogo.

Há alguns sites na internet, como o Ticket Bis, que comercializam ingressos para o jogo por preços abusivos. Vendedores virtuais oferecem ingressos para quase todos os setores do Pacaembu, de arquibancada a lugares VIP, por preços que chegam a R$ 39 mil, já descontada a comissão do site. Os mais baratos não saem por menos de R$ 2.500.

Um dia depois de o Corinthians arrancar o empate disnte do Boca Juniors na Argentina, todos os ingressos para a decisão já tinham sido vendidos. Os beneficiados foram os sócios-torcedores. A Polícia deverá fazer uma caça aos cambistas que estiverem tentando vender ingressos no dia do jogo.