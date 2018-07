Cambistas vendem ingressos para jogo da seleção por até R$ 1 mil

Mesmo com entradas esgotadas, ainda há ingressos à venda no mercado negro para o jogo desta quinta-feira em Natal entre Brasil e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nos arredores da Arena das Dunas, local da partida, cambistas tentam vender bilhetes até a R$ 1 mil, apesar de na primeira remessa de comercialização o valor máximo ter sido de R$ 400.

Na tarde desta quarta, alguns vendedores tentavam comercializar as entradas perto do estádio. Os bilhetes eram de setores da arena tabelados com o valor bem abaixo dos R$ 1 mil pedidos. Os preços oficiais variaram entre R$ 150 e R$ 400. Segundo a organização, a carga de 31 mil bilhetes se esgotou em cerca de seis horas.

Ainda na tarde de quarta, a Polícia Civil prendeu 11 cambistas suspeitos de venderem ingressos para o jogo. Todos foram levados para uma delegacia, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados em sequência. A ação policial foi durante o treino da seleção brasileira no estádio, a última atividade antes da partida com a Bolívia.