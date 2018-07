Câmeras da TV captam imagem de 'fantasma' em jogo na Argentina

A ansiedade da torcida do Racing por um título pode acabar nas próximas semanas. O clube de Avellaneda assumiu a liderança do Campeonato Argentino com 35 pontos e está a duas rodadas de comemorar uma conquista que não acontece desde 2001, quando a equipe conquistou o Clausura.

Na partida do último domingo contra o River Plate, a equipe fez duelo direto e ganhou por 1 a 0 no Estádio Juan Domingo Perón, com gol contra marcado por Rogélio Funes Mori. No entanto, parte da torcida credita o tento a um personagem do além.

Câmeras de televisão captaram o que parece um vulto correndo em alta velocidade pela lateral do campo na etapa final da partida. O vídeo tornou-se um viral nas redes sociais e alguns torcedores acreditam que o gol contra contou com a ajuda sobrenatural de Natalio Perinetti, ponta-direita que atuou na equipe entre 1917 a 1933. Ídolo antigo, o ex-jogador, falecido em 1985, foi um dos únicos atletas a ganharem títulos com a Academia tanto na época amadora, quanto na profissional.