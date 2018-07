Cameron critica decisão da Fifa de vetar homenagem

A Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês) planejava prestar uma homenagem relativa ao Dia dos Mortos em Guerra, data celebrada em 11 de novembro na Inglaterra. A camisa com a papoula (flor considerada, em muitos países, como símbolo dos mortos em guerra) seria usada no amistoso de sábado, 12, contra a Espanha, em Wembley, templo máximo do futebol inglês.

O tema foi discutido inclusive no parlamento britânico depois que a Fifa confirmou a sua postura de que não pode permitir símbolos que podem ser considerados como políticos. "Isto é escandaloso", disse Cameron. "A ideia de que levar uma papoula para lembrar daqueles que perderam suas vidas por nossa liberdade é um ato político é absurda. Levar uma tarja é um ato de grande respeito e orgulho nacional", disse ele, pedindo que a Fifa reconsidere sua postura.

A entidade máxima do futebol, por sua vez, pediu que a FA leve em conta fazer seu tributo de outras formas, como com um minuto de silencio antes do jogo.