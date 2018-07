Cameron leva campanha inglesa pela Copa-18 ao G20

Cameron se reuniu por 30 minutos em Seul com Chung Mong-joon, presidente da Associação Sul-Coreana de Futebol e vice-presidente da Fifa, na residência do embaixador britânico.

Ele disse, em tom de brincadeira, que havia admitido ao presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, que "está gastando muito mais tempo com a Copa do Mundo do que com o G20" - o bloco das 20 maiores economias mundiais, cuja cúpula deste ano ocorre em Seul nesta semana.

A Fifa decidirá em dezembro qual será o país sede da Copa de 2018. A Inglaterra concorre com a Rússia e as candidaturas conjuntas de Holanda/Bélgica e Espanha/Portugal.