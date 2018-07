Cameron promete combater racismo no futebol inglês

Cameron, que realizará um encontro em Downing Street - residência e escritório do primeiro-ministro britânico - sobre o assunto, escreveu na edição desta quarta-feira do jornal The Sun que o "racismo voltou aos holofotes". "Nós simplesmente não podemos varrer isso para debaixo do tapete. O governo está pronto para fazer qualquer coisa que puder para ajudar", disse.

O atacante Luis Suarez, do Liverpool, foi suspenso por oito jogos por ter proferido ofensas racistas contra o lateral-esquerdo Patrice Evra, do Manchester United. Além disso, o zagueiro John Terry, do Chelsea, será julgado por caso semelhante e perdeu a braçadeira da seleção inglesa por conta disso.