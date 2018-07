Camilo celebra chegada ao Botafogo e garante: 'Estou na melhor fase da carreira'

"É uma oportunidade única estar em casa. Estar aqui representa muita cosia. Chego no melhor momento da minha carreira, pela experiência tática e ofensivamente. Tenho muita vontade e por isso me destaquei individualmente nos últimos anos. Com 21 anos, eu vesti a camisa do Cruzeiro e acredito que, agora, estou mais maduro", declarou.

Camilo assinou contrato com o Botafogo até 2018 e sabe da responsabilidade que terá para reerguer a equipe, que ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro. No início desta semana, torcedores chegaram a invadir um treino do clube para cobrar mudanças, comportamento tratado como natural pelo novo jogador do elenco.

"O maior patrimônio do clube é sempre o torcedor. A gente repudia agressão, o que não aconteceu. Esperamos inverter isso e trazer a torcida para o nosso lado. A conversa interna sempre existe e queremos um ambiente saudável, com vitórias, e é isso que esperamos para trazer a tranquilidade para o clube", afirmou.

Como veio do Al Shabab, da Arábia Saudita, Camilo só poderá atuar a partir do dia 20 de junho, quando a janela internacional de transferências será aberta. Revelado pelo Marília-SP, o meia acumulou passagens por diversos clubes brasileiros, incluindo Cruzeiro e Sport, e ganhou destaque nos dois Brasileiros que disputou pela Chapecoense, em 2014 e 2015.

"Chego com a experiência de dois campeonatos bons pela Chapecoense e espero poder ajudar como o Ricardo quiser dentro de campo. Sou um meia e espero ter a oportunidade de ser esse homem que joga como um camisa 10", comentou.