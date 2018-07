Camilo despista sobre rumores de interessados e se diz feliz no Botafogo

Principal nome do Botafogo neste Campeonato Brasileiro e um dos maiores responsáveis pela reação da equipe após um péssimo início, o meia Camilo já começa a despertar o interesse de outros clubes. Nos últimos dias, falou-se de possíveis propostas do Flamengo e do Atlético-MG para o jogador, que, no entanto, disse não ter sido informado de nada.

"Sou muito tranquilo. Para mim não chegou nada. Deixo para os meus representantes e com o Botafogo. Estou concentrado hoje no Botafogo. Meu vínculo é aqui, estou feliz, quem sabe posso até estender. Tenho respaldo dos funcionários, atletas e contrato até 2018", declarou nesta quarta-feira.

Camilo se mostrou alheio às especulações e garantiu que sua meta no momento é se recuperar fisicamente. Substituído no intervalo da derrota para o América-MG, no sábado, após sentir dores musculares, o jogador tenta voltar à forma para encarar o Corinthians no sábado, no Estádio Luso Brasileiro.

"Durante esses 17 jogos em sequência que eu joguei, tive algumas situações. Agora, estamos correndo contra o tempo. Os exames não apontaram nada grave e estamos trabalhando firme para eu estar 100% e ajudando. Não tem nenhum tipo de lesão, mas incomoda pela dor. Por isso, estamos fazendo um trabalho intenso para que eu trabalhe sem sentir mais dores", comentou.